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Путин указал на юридические нестыковки в пребывании Зеленского у власти - РИА Новости, 04.06.2026
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22:52 04.06.2026
Путин указал на юридические нестыковки в пребывании Зеленского у власти

Путин заявил о нестыковках в пребывании Зеленского у власти последние два года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России указал на юридические нестыковки в пребывании Владимира Зеленского у власти на Украине последние два года.
  • Путин отметил, что вопрос о легитимности Зеленского как представителя Украины требует юридического анализа.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на юридические нестыковки в пребывании Владимира Зеленского у власти на Украине последние два года: если считать, что в 2024 году он продлил свои полномочия законным образом, то конституция ему не позволит пойти на новые выборы.
"Два года назад, в 2024 году, в мае, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года - в начале этого много-много говорили о выборах на Украине, где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? ... Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда?" - сказал Путин на прошедшей в рамках ПМЭФ встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.
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Президент отметил, что, согласно конституции Украины, у украинского президента может быть только два срока по пять лет, то есть всего десять лет.
"Если встать на точку зрения тех, кто считает, что Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то два года уже прошло. И что, теперь он будет избираться еще на пять? Не положено по конституции - только два срока по пять лет, всего десять. А куда деть два года, которые он находится у власти сейчас? Много вопросов", - добавил он.
Российский президент при этом отметил, что вопрос, является ли Зеленский законным представителем Украины, - это вопрос для юристов и юридического анализа.
"Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш, а любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода - без всякого преувеличения с точки зрения России и Украины это исторические документы - с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае - Украины", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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