Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
- Он отметил, что Европа не демонстрирует желания разговаривать с Россией как с равным партнером.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>