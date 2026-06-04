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Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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21:45 04.06.2026 (обновлено: 21:56 04.06.2026)
Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит, заявил Путин

Путин: Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
  • Он отметил, что Европа не демонстрирует желания разговаривать с Россией как с равным партнером.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Вот все, что вы сказали, это highly likely. Где хоть один факт? Нет ни одного. Это значит, что нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать, мы никуда не спешим", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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