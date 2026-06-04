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Коллективный Запад не хочет усиления России, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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21:37 04.06.2026 (обновлено: 22:41 04.06.2026)
Коллективный Запад не хочет усиления России, заявил Путин

Путин: коллективный Запад не хочет усиления России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что коллективный Запад не хочет усиления России и хочет, чтобы она "знала свое место".
  • Он заявил о возрождении нацизма на Украине и подчеркнул, что такая угроза касается всех.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Коллективный Запад не хочет усиления России, хочет, чтобы она "знала свое место", но угроза возрождения нацизма на Украине - для всех, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин заявил, что на Украине возрождается нацизм.
"Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России, коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, как от возрождения нацизма, для всех", - сказал Путин.
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