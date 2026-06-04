Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.
- Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>