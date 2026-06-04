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Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире - РИА Новости, 04.06.2026
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21:34 04.06.2026 (обновлено: 21:48 04.06.2026)
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Путин: Су-57 является лучшим истребителем в мире

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57
Истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Истребитель Су-57. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.
  • Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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МирВладимир ПутинСу-57ИндияРоссия
 
 
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