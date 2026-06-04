Путин рассказал, что может стать основой мира на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что предложения Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предложения президента США Дональда Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, я уже об этом говорил, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей (по Украине - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.