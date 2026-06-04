Путин рассказал о переговорах России и Азербайджана

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений, это касается энергетики прежде всего. Мы увидимся с президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым и обязательно обо всем этом поговорим", - сказал Путин.