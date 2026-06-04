Путин рассказал о переговорах России и Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике, рассказал Путин.
- Он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений, это касается энергетики прежде всего. Мы увидимся с президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым и обязательно обо всем этом поговорим", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.