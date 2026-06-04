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Путин рассказал о переговорах России и Азербайджана - РИА Новости, 04.06.2026
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21:08 04.06.2026
Путин рассказал о переговорах России и Азербайджана

Путин: Москва и Баку ведут переговоры по энергетике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике, рассказал Путин.
  • Он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Москва и Баку ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"У нас есть переговоры по целому ряду конкретных направлений, это касается энергетики прежде всего. Мы увидимся с президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым и обязательно обо всем этом поговорим", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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