Путин: контроль над Донбассом и мир на Украине не противоречат друг другу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" - не противоречит друг другу", - ответил Путин на вопрос журналиста из Associated Press.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.