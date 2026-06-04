Путин: контроль над Донбассом и мир на Украине не противоречат друг другу

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил президент России Владимир Путин.

"Контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" - не противоречит друг другу", - ответил Путин на вопрос журналиста из Associated Press.