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Путин анонсировал новые договоренности с КНР в сфере энергетики - РИА Новости, 04.06.2026
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20:08 04.06.2026 (обновлено: 21:12 04.06.2026)
Путин анонсировал новые договоренности с КНР в сфере энергетики

Путин: Россия и КНР скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями.
  • Заявление было сделано на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем", - заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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