Путин анонсировал новые договоренности с КНР в сфере энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями.
- Заявление было сделано на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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