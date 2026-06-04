Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая

"Договор, который лежит в основе нашего взаимодействия и который является базой для достижения нами сегодняшних результатов, а они впечатляют, по разным статистикам где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый. Диверсификация происходит мощная", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.