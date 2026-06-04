Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот России и Китая вырос под 250 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Президент сделал это заявление в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая впечатляет, он вырос под 250 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Договор, который лежит в основе нашего взаимодействия и который является базой для достижения нами сегодняшних результатов, а они впечатляют, по разным статистикам где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый. Диверсификация происходит мощная", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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