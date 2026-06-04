Путин поздравил Российский книжный союз с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил Российский книжный союз с 25-летием.
- Путин отметил большой экспертный и объединительный потенциал регулярных съездов Российского книжного союза.
- Президент выразил надежду на успешное проведение мероприятий в честь юбилея союза в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Российский книжный союз с 25-летием, отметив объединительный потенциал съездов этой организации, вклад в укрепление сотрудничества власти и бизнеса в отрасли.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об открытии книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Российского книжного союза... Отмечу большой экспертный, объединительный потенциал ваших регулярных съездов, где ведется предметный диалог по вопросам развития книжной отрасли, укрепления сотрудничества органов власти и бизнеса в этой сфере", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
По словам главы государства, Российский книжный союз способствует выработке важных законодательных инициатив и путей их реализации на основе отечественного и зарубежного опыта.
Президент добавил, что союз, созданный четверть века назад по инициативе представителей издательств, торговых компаний, полиграфических и бумажных предприятий, библиотек, писательских организаций, вносит вклад в сбережение традиций российской культуры, словесности, поддержание в обществе интереса к чтению.
"Рассчитываю, что мероприятия в честь юбилея союза, которые станут частью программы XII книжного фестиваля "Красная площадь", пройдут с успехом, в обстановке плодотворного, конструктивного общения", - заключил Путин, пожелав членам объединения успехов.
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