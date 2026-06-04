Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Российский книжный союз с юбилеем - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 04.06.2026
Путин поздравил Российский книжный союз с юбилеем

Путин поздравил Российский книжный союз с 25-летием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил Российский книжный союз с 25-летием.
  • Путин отметил большой экспертный и объединительный потенциал регулярных съездов Российского книжного союза.
  • Президент выразил надежду на успешное проведение мероприятий в честь юбилея союза в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Российский книжный союз с 25-летием, отметив объединительный потенциал съездов этой организации, вклад в укрепление сотрудничества власти и бизнеса в отрасли.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об открытии книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Девушка с книгой - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Что читать этим летом: топ новинок фестиваля "Красная площадь"
Вчера, 08:00
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Российского книжного союза... Отмечу большой экспертный, объединительный потенциал ваших регулярных съездов, где ведется предметный диалог по вопросам развития книжной отрасли, укрепления сотрудничества органов власти и бизнеса в этой сфере", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
По словам главы государства, Российский книжный союз способствует выработке важных законодательных инициатив и путей их реализации на основе отечественного и зарубежного опыта.
Президент добавил, что союз, созданный четверть века назад по инициативе представителей издательств, торговых компаний, полиграфических и бумажных предприятий, библиотек, писательских организаций, вносит вклад в сбережение традиций российской культуры, словесности, поддержание в обществе интереса к чтению.
"Рассчитываю, что мероприятия в честь юбилея союза, которые станут частью программы XII книжного фестиваля "Красная площадь", пройдут с успехом, в обстановке плодотворного, конструктивного общения", - заключил Путин, пожелав членам объединения успехов.
Юный читатель - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Названы самые популярные детские книги в России
2 апреля, 08:27
 
РоссияМоскваВладимир ПутинРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала