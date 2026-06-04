Краткий пересказ от РИА ИИ Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля "Красная площадь".

По его словам, это мероприятие стало одним из самых ярких и масштабных событий в культурной жизни России.

Он подчеркнул, что родной язык и литература — это основа национальной идентичности, они играют огромную созидательную и консолидирующую роль.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Родной язык и литература - основа национальной идентичности, они играют огромную созидательную и консолидирующую роль, сообщил президент России Владимир Путин.

Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в сердце столицы с 4 по 7 июня. Президент направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Красная площадь", которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский

"В Год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться с богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации. Без сомнения, родной язык, литература - это основа национальной идентичности, они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль", - отметил Путин

Он подчеркнул, что за годы проведения фестиваль "Красная площадь" стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни России. Фестиваль, как указал глава государства, по праву славится своей радушной и гостеприимной атмосферой.

"Вы собираете известных и молодых авторов, знатоков библиотечного, издательского дел, поклонников литературы всех жанров и направлений. Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет вполне отобразить культурное богатство нашей страны", - отметил президент.

Путин также пожелал участникам и гостям фестиваля вдохновения и добрых впечатлений.