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Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2026
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12:35 04.06.2026
Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля "Красная площадь"

Путин назвал родной язык и литературу основой национальной идентичности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля "Красная площадь".
  • По его словам, это мероприятие стало одним из самых ярких и масштабных событий в культурной жизни России.
  • Он подчеркнул, что родной язык и литература — это основа национальной идентичности, они играют огромную созидательную и консолидирующую роль.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Родной язык и литература - основа национальной идентичности, они играют огромную созидательную и консолидирующую роль, сообщил президент России Владимир Путин.
Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в сердце столицы с 4 по 7 июня. Президент направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Красная площадь", которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.
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"В Год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться с богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации. Без сомнения, родной язык, литература - это основа национальной идентичности, они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что за годы проведения фестиваль "Красная площадь" стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни России. Фестиваль, как указал глава государства, по праву славится своей радушной и гостеприимной атмосферой.
"Вы собираете известных и молодых авторов, знатоков библиотечного, издательского дел, поклонников литературы всех жанров и направлений. Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет вполне отобразить культурное богатство нашей страны", - отметил президент.
Путин также пожелал участникам и гостям фестиваля вдохновения и добрых впечатлений.
"Рассчитываю, что фестиваль послужит сближению нашего культурного многообразия, сохранению и преумножению уникальных традиций отечественной словесности", - добавил президент.
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