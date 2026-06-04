Вера Подгузова: инклюзия стала новой формой устойчивого развития бизнеса

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Инклюзия перестает быть исключительно социальной задачей и становится новой формой устойчивого развития бизнеса, которая объединяет экономический потенциал и социальный эффект, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она выступила на сессии "Инклюзия как стратегический ресурс: объединяя усилия государства, бизнеса и общества", организованной в рамках ПМЭФ-2026.

"Инклюзия должна стать неотъемлемой частью корпоративной стратегии и общей культуры ведения бизнеса, и как один из крупнейших банков страны мы не разделяем коммерческие и социальные темы - мы объединяем их, поскольку обе направлены на развитие человеческого капитала, укрепление доверия к нашей деятельности и повышение устойчивости банка", - привели в банке слова Подгузовой.

По ее словам, особое внимание ПСБ уделяет созданию доступной финансовой инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

"Около 80% офисов банка в Москве и Московской области оборудованы пандусами, контрастной навигацией и звуковыми системами оповещения. В новых отделениях устанавливаются кассы с заниженными стойками для клиентов на инвалидных колясках. 100% наших банкоматов оснащены тактильным шрифтом Брайля. Мобильное приложение и сайт работают по стандартам цифровой доступности, включая адаптацию интерфейсов для слабовидящих пользователей", - уточнила Подгузова.

Инклюзия важна и в повседневной работе сотрудников. Работники отделений ПСБ проходят обучение навыкам работы с клиентами с ограниченными возможностями, пожилыми людьми. При этом 1,5% сотрудников ПСБ относятся к категории граждан с особыми потребностями. Для них предусмотрены дополнительные льготы и возможность гибридной или полностью удаленной работы, дополнила она.

"ПСБ представлен в каждом регионе нашей страны, но особая миссия для нас – это развертывание банковской сети на освобожденных территориях в кратчайшие сроки. В исторических субъектах совместно с "Центром коммуникационных технологий" запущен проект по обслуживанию клиентов с ограниченными возможностями при нарушении слуха. Центр предоставляет услуги онлайн-перевода русского жестового языка с помощью специализированного программного обеспечения", – рассказала Подгузова.