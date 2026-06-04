ПСБ: партнерство с авиакомпанией "Россия" — вклад в укрепление авиации

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Партнерство ПСБ и авиакомпании "Россия" — это вклад в укрепление национальной авиационной инфраструктуры и отечественной гражданской авиации, сообщил первый заместитель председателя банка Олег Минаев.

В рамках деловой программы XXIX Петербургского международного экономического форума представитель кредитной организации и генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное сотрудничество в сфере банковского обслуживания и реализации совместных финансовых решений. В числе приоритетных направлений — взаимодействие в сфере финансирования, а также совместная работа над повышением эффективности структуры долгового портфеля авиакомпании и его оптимизация. Соглашение предусматривает как классические кредитные решения, так и возможность участия банка в качестве инвестора по долговым инструментам авиакомпании.

Кроме того, финансовая организация будет участвовать в закупочных процедурах авиакомпании по предоставлению банковских гарантий и организации финансирования для реализации текущих и перспективных проектов перевозчика.

"Подписание соглашения с авиакомпанией "Россия" — важный шаг в развитии партнерства с одним из ключевых участников отечественной авиационной отрасли. В рамках сотрудничества ПСБ предоставит не просто ресурсы, а целую экосистему возможностей — от оптимизации финансовой структуры до инвестиций в перспективные проекты. Мы выстроим комплексную систему поддержки, которая заложит прочный фундамент для реализации масштабных стратегических инициатив. Наше партнерство — это значительный вклад в укрепление национальной авиационной инфраструктуры и российской гражданской авиации", — приводит слова Минаева пресс-служба ПСБ.