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ПСБ, "Токеон" и Корпорация развития Якутии займутся токенизацией региона - РИА Новости, 04.06.2026
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13:10 04.06.2026
ПСБ, "Токеон" и Корпорация развития Якутии займутся токенизацией региона

ПСБ, "Токеон" и Корпорация развития Якутии будут сотрудничать

© iStock.com / fizkesПодписание соглашения
Подписание соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / fizkes
Подписание соглашения
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ, платформа "Токеон" и АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых прав и цифровых валют, сообщает пресс-служба банка.
Церемония прошла на полях XXIX Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, генеральный директор "Токеона" Игорь Егоркин и генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов.
Стороны договорились о совместной разработке современных финансовых сервисов и интеграции инновационных блокчейн-решений в экономику Якутии. В числе приоритетных направлений сотрудничества – реализация проектов креативной индустрии, привлечение новых эмитентов и инвесторов в контур цифровой экономики.
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В пресс-службе банка отмечают, что Корпорация развития Республики Саха (Якутия) уже имеет успешный практический опыт интеграции инструментов цифровых прав в реальный сектор экономики – фактически он стал пионером применения ЦФА на Дальнем Востоке, открыв новый канал привлечения капитала для отечественной креативной экономики. Эффективность такого подхода подтверждена на практике: он позволил обеспечить целевое финансирование региональных кинопроектов.
"Развитие рынка цифровых прав вышло на принципиально новый уровень, когда технологии эффективно обслуживают реальный сектор экономики. Партнерство ПСБ с Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) при поддержке "Токеона" позволит объединить наши финансовые компетенции и опыт региона по токенизации проектов в креативной индустрии. Наша работа направлена на создание доступной цифровой среды, которая обеспечит приток инвестиций в субъекты РФ и откроет новые возможности для широкого круга эмитентов и инвесторов", – цитирует в сообщении Мямлину пресс-служба.
В свою очередь, Егоркин назвал подписание соглашения важным шагом в масштабировании инфраструктурных решений "Токеона"
"Мы видим высокий потенциал Якутии в сфере цифровизации и готовы предоставить свою блокчейн-платформу. Наша задача – сделать процесс выпуска цифровых прав простым и понятным для регионального бизнеса, при этом обеспечив инвесторам абсолютную прозрачность", – заявил Егоркин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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