ПСБ: предпринимателям необходимы альтернативные источники финансирования

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Необходимы альтернативные инструменты, которые откроют компаниям МСБ доступ к средствам, не требующим немедленного возврата и привязанным к будущему успеху проекта, заявила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина на сессии "Деньги для бизнеса" в рамках XXIХ Петербургского международного экономического форума.

"Согласно индексу деловой активности МСП, который ежемесячно замеряет ПСБ, большинство российских предпринимателей по-прежнему испытывают сложности с ведением бизнеса, снижается выручка, растет дефицит кадров. Несмотря на высокую стоимость заемных средств, спрос на кредитование среди субъектов МСБ за последние три года показал максимальный рост — сегодня 47% российских предпринимателей нуждаются в заемных средствах. Однако прямой и понятный доступ к кредитованию открыт только для приоритетных отраслей. Поэтому для повышения рентабельности бизнеса российские предприниматели все чаще ищут альтернативные источники финансирования. Согласно последнему исследованию деловой активности, две трети российских представителей малого бизнеса уже используют такие инструменты", — приводит слова Жимериной пресс-служба ПСБ.

Отдельно она отметила, что значительную роль в расширении инвестиционных возможностей для индивидуальных предпринимателей будет играть появление различных интеграций ЦФА в существующие финансовые продукты банков. В частности, ПСБ выступил инициатором запуска нового механизма — цифровые финансовые активы с гарантией ПСБ. В этом случае ЦФА эмитента-предпринимателя будет покрываться гарантией банка, которая обеспечит инвестору полный возврат основного долга.

"Пока небольшая доля российских предпринимателей хорошо знакома с преимуществами ЦФА, но у этого инструмента очень высокий потенциал для того, чтобы стать эффективным механизмом в развитии российского рынка малого предпринимательства. В сочетании с мерами господдержки, которые компенсируют расходы эмитента на стоимость гарантий, ЦФА могут стать полноценной альтернативой безрисковым депозитам или облигациям с корпоративным риском", — заключила Жимерина.