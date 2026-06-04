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Назван самый подешевевший продукт в России этой весной - РИА Новости, 04.06.2026
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00:42 04.06.2026
Назван самый подешевевший продукт в России этой весной

РИА Новости: самым подешевевшим продуктом в России этой весной стали огурцы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России: за три месяца цены снизились более чем вдвое.
  • Значительно снизились цены на помидоры (на 20%) и сливочное масло (на 3,1%).
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Огурцы этой весной стали самым подешевевшим продуктом в России - за три месяца цены снизились более чем вдвое, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня - уже 143 рубля.
Также значительно снизились цены на помидоры - на 20%, до 223 рублей за килограмм. В тройку также вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась за три месяца на 3,1% - до 1,1 тысячи рублей за килограмм.
Пятерку самых подешевевших в России весной продуктов замкнули бананы (-2,9%) и рис (-1,9%).
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