Назван самый подешевевший продукт в России этой весной

Краткий пересказ от РИА ИИ Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России: за три месяца цены снизились более чем вдвое.

Значительно снизились цены на помидоры (на 20%) и сливочное масло (на 3,1%).

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Огурцы этой весной стали самым подешевевшим продуктом в России - за три месяца цены снизились более чем вдвое, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

Так, если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня - уже 143 рубля.

Также значительно снизились цены на помидоры - на 20%, до 223 рублей за килограмм. В тройку также вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась за три месяца на 3,1% - до 1,1 тысячи рублей за килограмм.