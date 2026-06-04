Председатель парламента Приморья поздравил соцработников с праздником

"Именно вы, социальные работники, делаете так, чтобы все меры поддержки дошли до каждого нуждающегося, чтобы человек почувствовал, что он не одинок, что о нем заботятся. Ваша чуткость, ваш профессионализм, ваша преданность делу – это то, что позволяет нам строить сильное и справедливое общество", - приводит заксобрание слова Волошко.