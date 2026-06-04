Председатель парламента Приморья поздравил соцработников с праздником

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко поздравил работников сферы социального обслуживания лесозаводского филиала Приморского центра соцобслуживания населения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Состоялась встреча спикера краевого парламента с коллективом лесозаводского филиала Приморского центра социального обслуживания населения... Спикер краевого парламента наградил почетной грамотой законодательного собрания аналитика лесозаводского филиала Приморского центра социального обслуживания населения Анну Шкуренко и благодарностями - специалиста по социальной работе Оксану Итякину и специалиста по кадрам Галину Коновалову", - говорится в сообщении.
Поздравляя соцработников, Волошко отметил, что их работа делает общество добрее и справедливее. Они помогают незащищенным категориям: инвалидам, ветеранам, пожилым, многодетным и неполным семьям.
"Именно вы, социальные работники, делаете так, чтобы все меры поддержки дошли до каждого нуждающегося, чтобы человек почувствовал, что он не одинок, что о нем заботятся. Ваша чуткость, ваш профессионализм, ваша преданность делу – это то, что позволяет нам строить сильное и справедливое общество", - приводит заксобрание слова Волошко.
В лесозаводском филиале сегодня работает 132 человека: это специалисты по социальной работе, социальные участковые, психологи, помощники по уходу. Основная миссия филиала – предоставлять каждому клиенту максимально возможный набор социальных услуг высокого качества. Кроме того, специалисты взаимодействуют с профильными учреждениями для решения вопросов социального обслуживания.
День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня.