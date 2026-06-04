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Врач назвала неочевидную причину головных болей - РИА Новости, 04.06.2026
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15:49 04.06.2026
Врач назвала неочевидную причину головных болей

Стоматолог Сарсадских: неправильный прикус может провоцировать головные боли

© Фото : FreepikДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Freepik
Девушка с головной болью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут быть причиной хронических головных болей, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.
  • Маркеры, указывающие на проблемы в зубочелюстной системе как причину боли: локализация боли в височной области, затылке и шее, усиление боли после пробуждения или к концу дня, а также щелчки или хруст при движении челюстью.
  • При неэффективности неврологического лечения рекомендуется обратиться к гнатологу для диагностики и сплинт-терапии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут провоцировать хронические головные боли, которые пациенты ошибочно принимают за мигрень, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.
"При неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает неверное положение. Мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в спазме, вследствие чего возникает боль по типу напряжения. Боль может также спровоцировать заднее положение нижней челюсти, когда суставная головка давит на нервы и сосуды", - сказала Сарсадских "Газете.Ru".
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По словам врача, понять, что причина в зубочелюстной системе, помогают маркеры: боль охватывает височную область, затылок и шею, достигает пика после пробуждения или к концу дня, а при движении челюстью слышны щелканье или хруст.
Сарсадских рекомендует обратиться к гнатологу, если неврологическое лечение не помогает. Диагностика включает МРТ или КТ сустава, лечение начинается со сплинт-терапии - индивидуальной капы, которая расслабляет мышцы и задает челюсти правильное положение.
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