Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут быть причиной хронических головных болей, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.
- Маркеры, указывающие на проблемы в зубочелюстной системе как причину боли: локализация боли в височной области, затылке и шее, усиление боли после пробуждения или к концу дня, а также щелчки или хруст при движении челюстью.
- При неэффективности неврологического лечения рекомендуется обратиться к гнатологу для диагностики и сплинт-терапии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут провоцировать хронические головные боли, которые пациенты ошибочно принимают за мигрень, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.
"При неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает неверное положение. Мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в спазме, вследствие чего возникает боль по типу напряжения. Боль может также спровоцировать заднее положение нижней челюсти, когда суставная головка давит на нервы и сосуды", - сказала Сарсадских "Газете.Ru".
Невролог рассказала, кто страдает редким видом головной боли
16 марта, 01:07
По словам врача, понять, что причина в зубочелюстной системе, помогают маркеры: боль охватывает височную область, затылок и шею, достигает пика после пробуждения или к концу дня, а при движении челюстью слышны щелканье или хруст.
Сарсадских рекомендует обратиться к гнатологу, если неврологическое лечение не помогает. Диагностика включает МРТ или КТ сустава, лечение начинается со сплинт-терапии - индивидуальной капы, которая расслабляет мышцы и задает челюсти правильное положение.
Врач назвала неожиданную причину проблем со сном
28 мая, 15:28