Краткий пересказ от РИА ИИ Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут быть причиной хронических головных болей, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.

Маркеры, указывающие на проблемы в зубочелюстной системе как причину боли: локализация боли в височной области, затылке и шее, усиление боли после пробуждения или к концу дня, а также щелчки или хруст при движении челюстью.

При неэффективности неврологического лечения рекомендуется обратиться к гнатологу для диагностики и сплинт-терапии.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут провоцировать хронические головные боли, которые пациенты ошибочно принимают за мигрень, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских.

"При неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает неверное положение. Мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в спазме, вследствие чего возникает боль по типу напряжения. Боль может также спровоцировать заднее положение нижней челюсти, когда суставная головка давит на нервы и сосуды", - сказала Сарсадских "Газете.Ru"

По словам врача, понять, что причина в зубочелюстной системе, помогают маркеры: боль охватывает височную область, затылок и шею, достигает пика после пробуждения или к концу дня, а при движении челюстью слышны щелканье или хруст.