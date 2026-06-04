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Президент Абхазии ответил на вопрос о встрече с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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10:29 04.06.2026 (обновлено: 12:22 04.06.2026)
Президент Абхазии ответил на вопрос о встрече с Путиным на ПМЭФ

Президент Абхазии Гунба не планирует отдельную встречу с Путиным на ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026
Президент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что у него не запланировано отдельной встречи с Владимиром Путиным на полях ПМЭФ.
  • Он проведет беседы с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.
  • Приоритетными темами для абхазской делегации будут развитие туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие с Москвой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил РИА Новости, что отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума у него не запланировано.
В четверг Гунба прибыл на площадку форума.
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"Встречу с президентом России Владимиром Владимировичем не планируем. Буквально недавно мы встречу провели в Москве", - сказал президент Абхазии.
Он добавил, что на полях форума планирует провести встречу с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.
"Уверен, что все эти встречи будут благоприятно влиять на взаимодействие и сотрудничество между нашими странами", - добавил президент.
Кроме того, он отметил, что приоритетными для абхазской делегации на ПМЭФ будут темы развития туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие между Россией и Абхазией.
"Мы очень активно в 2025 году занимались развитием культурного диалога, образовательных процессов и ряда других ключевых направлений, которые сближают народы наших стран", - сказал Гунба.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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