Президент Абхазии ответил на вопрос о встрече с Путиным на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что у него не запланировано отдельной встречи с Владимиром Путиным на полях ПМЭФ.
- Он проведет беседы с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.
- Приоритетными темами для абхазской делегации будут развитие туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие с Москвой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил РИА Новости, что отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума у него не запланировано.
В четверг Гунба прибыл на площадку форума.
Он добавил, что на полях форума планирует провести встречу с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.
"Уверен, что все эти встречи будут благоприятно влиять на взаимодействие и сотрудничество между нашими странами", - добавил президент.
Кроме того, он отметил, что приоритетными для абхазской делегации на ПМЭФ будут темы развития туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие между Россией и Абхазией.
"Мы очень активно в 2025 году занимались развитием культурного диалога, образовательных процессов и ряда других ключевых направлений, которые сближают народы наших стран", - сказал Гунба.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.