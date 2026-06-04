Президент Абхазии ответил на вопрос о встрече с Путиным на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что у него не запланировано отдельной встречи с Владимиром Путиным на полях ПМЭФ.

Он проведет беседы с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.

Приоритетными темами для абхазской делегации будут развитие туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие с Москвой.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил РИА Новости, что отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума у него не запланировано.

В четверг Гунба прибыл на площадку форума.

"Встречу с президентом России Владимиром Владимировичем не планируем. Буквально недавно мы встречу провели в Москве", - сказал президент Абхазии

Он добавил, что на полях форума планирует провести встречу с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.

"Уверен, что все эти встречи будут благоприятно влиять на взаимодействие и сотрудничество между нашими странами", - добавил президент.

Кроме того, он отметил, что приоритетными для абхазской делегации на ПМЭФ будут темы развития туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие между Россией и Абхазией.

"Мы очень активно в 2025 году занимались развитием культурного диалога, образовательных процессов и ряда других ключевых направлений, которые сближают народы наших стран", - сказал Гунба.