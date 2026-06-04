Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как Мадьяр подставил Зеленского - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.06.2026
СМИ рассказали, как Мадьяр подставил Зеленского

WP: Мадьяр не одобрил желаемого Зеленским быстрого вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Washington Post пишет, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против желания Владимира Зеленского.
  • Мадьяр считает, что на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10–15 лет.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пошел против желания Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в Евросоюз, пишет Washington Post.
«
"Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном, проигравшим выборы в апреле, его преемник Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский", — говорится в публикации.
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Было переломным моментом". В США сделали громкое заявление о России
Вчера, 13:08
Накануне Мадьяр заявил, что на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10-15 лет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России
Вчера, 11:31
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийПетер МадьярЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала