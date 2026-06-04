СМИ рассказали, как Мадьяр подставил Зеленского

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"Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном, проигравшим выборы в апреле, его преемник Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский", — говорится в публикации.