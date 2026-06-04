Краткий пересказ от РИА ИИ
- Washington Post пишет, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против желания Владимира Зеленского.
- Мадьяр считает, что на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10–15 лет.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пошел против желания Владимира Зеленского добиться ускоренного принятия Украины в Евросоюз, пишет Washington Post.
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"Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном, проигравшим выборы в апреле, его преемник Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский", — говорится в публикации.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.