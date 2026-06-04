Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР

© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению представителя посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюя, китайская оппозиция продаже США оружия Тайваню остается твердой и последовательной.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что тайваньский вопрос — это самая главная проблема в отношениях Китая и США, которая влияет на них в целом.

Представитель посольства КНР выразил надежду, что американская сторона предпримет конкретные шаги для поддержания отношений в стабильном русле и внесет вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе.

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Неправильные действия США в отношении Тайваня могут привести к конфликту с Китаем, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя слова госсекретаря Марко Рубио о возможности рекордной продажи оружия острову.

"Китайская твердая оппозиция продаже США оружия китайскому региону Тайвань была и остается ясной и последовательной. Тайваньский вопрос - это самая главная проблема в отношениях Китая и США, которая влияет на них в целом", - заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как заявил дипломат, если с этой проблемой "обращаться правильно, все отношения будут стабильными, и обе стороны смогут посвятить больше энергии продвижению взаимовыгодного сотрудничества".

"В противном случае между двумя странами неизбежны столкновения и даже конфликты, что поставит под серьезную угрозу весь комплекс двусторонних отношений", - сказал Лю Пэнъюй.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Рубио в ходе слушаний в палате представителей о том, что администрация США продолжает пересматривать сделку о продаже вооружений Тайваню на 14 миллиардов долларов, но в случае ее одобрения она может стать крупнейшей в истории.

"Китай выражает надежду, что американская сторона предпримет конкретные шаги для поддержания отношений в стабильном русле, а также внесет вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил представитель посольства КНР.

Тайвань, по данным Совета по международным отношениям США на период с 1950 по 2022 годы, был четвертым в списке крупнейших покупателей американского оружия, потратив на него 50 миллиардов долларов. В последующие годы также сообщалось о сделках на сотни миллионов и миллиарды долларов.