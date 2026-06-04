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Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню - РИА Новости, 04.06.2026
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06:56 04.06.2026
Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню

Посольство КНР пригрозило конфликтом за неправильные действия США по Тайваню

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению представителя посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюя, китайская оппозиция продаже США оружия Тайваню остается твердой и последовательной.
  • Лю Пэнъюй подчеркнул, что тайваньский вопрос — это самая главная проблема в отношениях Китая и США, которая влияет на них в целом.
  • Представитель посольства КНР выразил надежду, что американская сторона предпримет конкретные шаги для поддержания отношений в стабильном русле и внесет вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Неправильные действия США в отношении Тайваня могут привести к конфликту с Китаем, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя слова госсекретаря Марко Рубио о возможности рекордной продажи оружия острову.
"Китайская твердая оппозиция продаже США оружия китайскому региону Тайвань была и остается ясной и последовательной. Тайваньский вопрос - это самая главная проблема в отношениях Китая и США, которая влияет на них в целом", - заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
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Как заявил дипломат, если с этой проблемой "обращаться правильно, все отношения будут стабильными, и обе стороны смогут посвятить больше энергии продвижению взаимовыгодного сотрудничества".
"В противном случае между двумя странами неизбежны столкновения и даже конфликты, что поставит под серьезную угрозу весь комплекс двусторонних отношений", - сказал Лю Пэнъюй.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Рубио в ходе слушаний в палате представителей о том, что администрация США продолжает пересматривать сделку о продаже вооружений Тайваню на 14 миллиардов долларов, но в случае ее одобрения она может стать крупнейшей в истории.
"Китай выражает надежду, что американская сторона предпримет конкретные шаги для поддержания отношений в стабильном русле, а также внесет вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил представитель посольства КНР.
Тайвань, по данным Совета по международным отношениям США на период с 1950 по 2022 годы, был четвертым в списке крупнейших покупателей американского оружия, потратив на него 50 миллиардов долларов. В последующие годы также сообщалось о сделках на сотни миллионов и миллиарды долларов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
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