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Польша поддержала отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста - РИА Новости, 04.06.2026
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16:46 04.06.2026
Польша поддержала отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста

Польша хочет исключить из программы защиты ЕС украинцев призывного возраста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину.
  • Механизм временной защиты был активирован для украинцев в 2022 году и гарантирует военным беженцам из этой страны право на законное проживание, работу и обучение во всех странах ЕС.
  • Срок действия текущих положений истекает в марте 2027 года, но Еврокомиссия уже работает над их продлением еще на год.
ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Польша согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик.
Продление этой защиты для беженцев из Украины является одной из тем повестки дня министерской встречи ЕС в Люксембурге в четверг. Одним из рассматриваемых вариантов является предложение Европейской комиссии, которое ограничило бы возможность предоставления временной защиты лицам, незаконно покинувшим страну, и украинцам призывного возраста.
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"Мы согласны с этим решением", - заявил Душчик журналистам перед встречей министров внутренних дел ЕС.
Механизм временной защиты был активирован для украинцев в 2022 году и гарантирует военным беженцам из этой страны право на законное проживание, работу и обучение во всех странах ЕС. Положения периодически продлеваются.
Срок действия текущих положений истекает в марте 2027 года, но Еврокомиссия уже работает над их продлением еще на год и оценивает настроения среди государств-членов, особенно учитывая, что некоторые из них поддерживают введение определенных ограничений.
Например, ранее появилось предложение ввести географическое ограничение при предоставлении убежища. Идея состояла в том, чтобы позволить властям отказывать в защите лицам из регионов Украины, считающихся безопасными, таких как Львовская область. От идеи отказались, поскольку Украина была исключена из списка безопасных стран и признана государством, полностью затронутым конфликтом.
Польша является одной из стран, которая уже внесла изменения в систему защиты украинцев.
"Несколько месяцев назад мы приняли специальный закон, который позволяет прекращать ранее предоставленные льготы военным беженцам из Украины", - сказал Душчик.
По состоянию на конец марта текущего года 4,33 миллиона украинцев пользуются временной защитой в ЕС: 28,7% в Германии, 22,3% в Польше и 9% в Чехии.
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