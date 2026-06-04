Польша поддержала отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину.

Механизм временной защиты был активирован для украинцев в 2022 году и гарантирует военным беженцам из этой страны право на законное проживание, работу и обучение во всех странах ЕС.

Срок действия текущих положений истекает в марте 2027 года, но Еврокомиссия уже работает над их продлением еще на год.

ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Польша согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик.

Продление этой защиты для беженцев из Украины является одной из тем повестки дня министерской встречи ЕС Люксембурге в четверг. Одним из рассматриваемых вариантов является предложение Европейской комиссии, которое ограничило бы возможность предоставления временной защиты лицам, незаконно покинувшим страну, и украинцам призывного возраста.

"Мы согласны с этим решением", - заявил Душчик журналистам перед встречей министров внутренних дел ЕС.

Механизм временной защиты был активирован для украинцев в 2022 году и гарантирует военным беженцам из этой страны право на законное проживание, работу и обучение во всех странах ЕС. Положения периодически продлеваются.

Срок действия текущих положений истекает в марте 2027 года, но Еврокомиссия уже работает над их продлением еще на год и оценивает настроения среди государств-членов, особенно учитывая, что некоторые из них поддерживают введение определенных ограничений.

Например, ранее появилось предложение ввести географическое ограничение при предоставлении убежища. Идея состояла в том, чтобы позволить властям отказывать в защите лицам из регионов Украины, считающихся безопасными, таких как Львовская область . От идеи отказались, поскольку Украина была исключена из списка безопасных стран и признана государством, полностью затронутым конфликтом.

Польша является одной из стран, которая уже внесла изменения в систему защиты украинцев.

"Несколько месяцев назад мы приняли специальный закон, который позволяет прекращать ранее предоставленные льготы военным беженцам из Украины", - сказал Душчик.