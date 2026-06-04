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Поляки набросились на главу МИД Украины после призыва к миру - РИА Новости, 04.06.2026
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06:37 04.06.2026 (обновлено: 10:57 04.06.2026)

Поляки набросились на главу МИД Украины после призыва к миру

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи сети X раскритиковали главу МИД Украины Андрея Сибигу за призыв к Польше сохранять мир на фоне присвоения подразделению ВСУ наименования "Имени героев УПА*".
  • Один из пользователей назвал бандеровскую Украину, а не Россию, главным врагом Польши и заявил, что Киеву не место в ЕС.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу за призыв к Польше сохранять мир на фоне присвоения подразделению ВСУ наименования "Имени героев УПА*".
В своем посте Сибига перечислил шаги, которые Киев якобы сделал для нормализации отношений с Варшавой, и попытался оправдать присвоение армейскому подразделению нацистского названия.
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"Когда вы осудите культ Бандеры и положите ему конец, тогда мы сможем поговорить об улучшении отношений", — написал в ответ Outraged Poland.
"Нужно быть тяжело умственно неполноценным, чтобы ожидать, что поляки примут культ украинских преступников, которые совершили геноцид поляков. Мы никогда этого не примем! Если вы хотите прославлять их, то должны быть готовы к последствиям", — возмутился пользователь Agnieszka.
"Нельзя замалчивать некоторые вещи. Назвать подразделение в честь героев УПА* — это для нас оскорбление, и мы не будем молчать, потому что имеем право на критику. Это Зеленский начал, и Зеленский может это закончить, извинившись и отказавшись от своего решения", — пояснил Damian Bury.
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"Вы плюнули нам в лицо, а теперь, дед, бормочешь об эскалации??? Как будто между позициями Польши и Украины есть какая-то симметрия?!? Вали к себе, придурок!" — призвала Anna.

Один из пользователей назвал бандеровскую Украину, а не Россию главным врагом Польши и заявил, что Киеву не место в ЕС.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение главы киевского режима высшей польской награды — ордена Белого орла. Кроме того, Зеленского жестко раскритиковали премьер-министр Дональд Туск, бывший глава государства Лех Валенса и другие политические деятели.
* Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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