Военный эксперт назвал атаку ВСУ в Крыму тактикой кровавого национализма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по пригородному поезду в Крыму укладывается в политику и тактику украинских националистических формирований, унаследовавших кровавые основы действовавших в годы Великой Отечественной войны банд, сообщил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.