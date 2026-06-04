Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев заявил, что удар ВСУ по пригородному поезду в Крыму укладывается в политику и тактику украинских националистических формирований.
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд один человек погиб, еще трое ранены.
- По словам Горбачева, сегодня в Киеве у власти находятся наследники лидера запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов» Степана Бандеры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по пригородному поезду в Крыму укладывается в политику и тактику украинских националистических формирований, унаследовавших кровавые основы действовавших в годы Великой Отечественной войны банд, сообщил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
По его словам, сегодня в Киеве у власти находятся наследники лидера запрещенной в РФ экстремистской "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры, который заложил основу украинского кровавого национализма и зверства по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.