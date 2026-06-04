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Военный эксперт назвал атаку ВСУ в Крыму тактикой кровавого национализма - РИА Новости, 04.06.2026
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14:42 04.06.2026
Военный эксперт назвал атаку ВСУ в Крыму тактикой кровавого национализма

Горбачев назвал атаку ВСУ на поезд в Крыму тактикой кровавого национализма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев заявил, что удар ВСУ по пригородному поезду в Крыму укладывается в политику и тактику украинских националистических формирований.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд один человек погиб, еще трое ранены.
  • По словам Горбачева, сегодня в Киеве у власти находятся наследники лидера запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов» Степана Бандеры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по пригородному поезду в Крыму укладывается в политику и тактику украинских националистических формирований, унаследовавших кровавые основы действовавших в годы Великой Отечественной войны банд, сообщил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
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"Все действия противника бесчеловечны, в этом нет сомнений, и это, в принципе, даже не обсуждается. Действия ВСУ укладываются в целеполагания, политику и тактику украинских националистических формирований", - сказал Горбачев.
По его словам, сегодня в Киеве у власти находятся наследники лидера запрещенной в РФ экстремистской "Организации украинских националистов"* Степана Бандеры, который заложил основу украинского кровавого национализма и зверства по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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