Воробьев рассказал на ПМЭФ о цифровых проверках бизнеса в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), как в регионе ведется цифровизация контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Этой теме посвятили сессию "Невидимый контроль: как цифровые технологии изменили проверки бизнеса". Участники обсудили, как цифровые системы снижают нагрузку на предпринимателей и улучшают взаимодействие между инспекторами и бизнесом.

"Цифровизация позволяет сегодня без участия человека понимать, как обстоят дела в различных сферах надзора. Самый большой блок здесь – это стройка. Раньше инспектору нужно было лично прийти на объект, чтобы проверить, как соблюдаются все обязательства. Сегодня его заменяют видеокамеры с искусственным интеллектом (ИИ). Система сама видит, на какой стадии находится проект, соответствуют ли работы нормам безопасности и графику, – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что там, где установлены "умные" камеры, визит проверяющего уже не всегда обязателен. Сейчас произошел переход на стационарное видеонаблюдение. Пока это не является обязательной нормой. Но губернатор рассчитывает, что при поддержке правительства России в закон внесут поправки, и такое цифровое сопровождение стройки станет обязательным стандартом.

В Подмосковье работает несколько цифровых проектов для контроля за строительством. Один из них – "Нейроинспектор". Он использует искусственный интеллект, чтобы автоматически проверять документы, что сокращает время проверки с четырех часов до мгновенной обработки. Сервис сам выписывает предписания при нарушениях. Осенью его планируют запустить в промышленную эксплуатацию.

Также внедряют систему "невидимого надзора" – контроль с помощью дронов и ИИ. На подготовительном этапе дроны сверяют фото площадки с генпланом, и проверка занимает 20 минут вместо 21 часа.

Еще один сервис – "Умная стройка". Он анализирует видеозаписи через нейросети и следит за ходом работ. Если в течение трех дней система не видит рабочих или технику, она автоматически предупреждает о риске срыва сроков.

Цифровой проект реализован также в сфере муниципального земельного контроля.

"Раньше, если был участок земли промышленного или сельхозназначения, туда приходили инспекторы и смотрели, что происходит на месте. Сейчас все это делает машина с видеокамерой с ИИ, связанная с Росреестром", – сказал Воробьев.

По его словам, результаты таких проверок выросли кратно. Теперь муниципальный контроль работает более эффективно. Власти будут и дальше внедрять эту практику.

Еще одно направление – благоустройство городских территорий. С 2023 года в Подмосковье работает проект "Чистая территория". Более 80 тысяч камер системы "Безопасный регион" фиксируют разные нарушения: переполненные урны, неработающие фонари, запаркованность и другое.

"У нас есть видеонаблюдение, которое отслеживает чистоту территории. То есть это административный надзор: мы видим, как убирается двор, как вывозится мусор. И искусственный интеллект анализирует эти большие данные", – отметил глава региона.