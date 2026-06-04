Beeline Cloud запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Beeline Cloud представил новый сервис непрерывного сканирования и управления уязвимостями облачных сервисов — Cloud Vulnerability Management, продукт разработан на базе российского решения ScanFactory, сообщает пресс-служба оператора.

Cloud VM (Клауд ВМ) объединяет более 20 специализированных сканирующих ядер. Платформа оснащена встроенным ИИ-ассистентом, который автоматически анализирует угрозы и формирует готовые инструкции по их устранению. Новое решение обеспечивает полную инвентаризацию и сканирование серверов на Windows и Linux (Линукс), рабочих станций, веб-сайтов, сетей и гипервизоров методами "черного" и "белого" ящика.

В систему встроены модули OSINT (ОСИНТ), инструменты контроля утечек паролей и проверки SSL-сертификатов (ССЛ-сертификатов), а также настроена интеграция с базой БДУ ФСТЭК. Вся работа ведется через единый Личный кабинет с интерактивными дашбордами. При этом внешний аудит ИТ-периметра не требует установки ПО, а для проверки внутренней сети в ИТ-контуре компании поставляется легкий выделенный модуль.

"Запуская Cloud Vulnerability Management, мы даем клиентам не просто инструмент фиксации брешей, а полноценный ситуационный центр. За счет глубокой автоматизации, синергии свыше 20 сканеров и ИИ-аналитики продукт минимизирует рутину ИБ-департаментов и позволяет ликвидировать критические уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники", — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба оператора.

Cloud Vulnerability Management – сервис сканирования, валидации и управления уязвимостями как в облачной, так и в локальной ИТ-инфраструктуре предприятий.