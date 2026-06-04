Опрос: Более половины россиян стараются питаться правильно

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жители России все больше интересуются принципами здорового образа жизни, более половины стараются питаться правильно, однако лишь 17% следуют правилам питания на практике, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Логика молока" и ВЦИОМ.

"Несмотря на то, что россияне осведомлены о слагаемых ЗОЖ и, в частности, о принципах правильного питания, реальная приверженность им остается относительно невысокой. Так, 17% россиян ответили, что питаются правильно. Большая часть респондентов (58%) стараются, но признают, что не всегда имеют возможность. Наконец, каждый четвертый россиянин не ориентируется на принципы правильного питания и питается как получается", - говорится в сообщении компании по итогам исследования.

Как показал опрос, барьеры на пути к здоровому рациону выстраиваются в четыре взаимосвязанные группы. Первая — экономическая (61% респондентов). Вторая — неправильные пищевые привычки, противоречивость информации о здоровом рационе и мнение, что это невкусная пища (53%, 13% и 10% респондентов, соответственно). Третья — факторы образа жизни: питание вне дома, стресс, нехватка времени (каждый в диапазоне 29%-34%). Наконец, среда и восприятие: сложность поиска качественных, натуральных продуктов (28%).

При этом россияне отмечают несоответствие между разнообразием и качеством своего питания. Так, считают свой рацион разнообразным 71% опрошенных, а сбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов уже только 40%. Столько же полагают, что потребляют достаточно овощей и фруктов, тогда как большая часть (57%) признают, что до рекомендованной ВОЗ нормы потребления в 400 граммов не дотягивают.

Основа ежедневного рациона – хлебобулочные изделия, овощи и молочные продукты (масло, сыр, творог). Крупы, яйца, мясо птицы, фрукты, зелень, красное мясо, колбасы, соусы, орехи и полуфабрикаты большинство потребляют хотя бы раз в неделю. Рыба, морепродукты, субпродукты, ягоды и орехи в рационе появляются эпизодически или отсутствуют. В топ-3 напитков – чай, кофе, молочная/кисломолочная продукция.

"Таким образом, ощущение разнообразия формируется за счет широкого набора привычных продуктов, но не включает в себя регулярное потребление рыбы, морепродуктов и достаточного количества овощей и фруктов", - отметили авторы исследования.

Что касается перемен в своем рационе, опрошенные хотели бы исключить простые углеводы – сахар, белый хлеб и прочие (71%), трансжиры – фастуфуд, кондитерские изделия (65%) и соль (45%). Параллельно выражен запрос на добавление в рацион клетчатки (73%), витаминов и микроэлементов (65%), а также ненасыщенных жиров (жирное мясо, масла - 50%) и белков - растительных и животных (40 и 44%%).

Многие респонденты сталкиваются с тем, что информация, призванная помочь составить правильное меню, скорее путает и настораживает. Так, большинство граждан (67–81%) регулярно сталкиваются с противоречиями между источниками о пользе и вреде одних и тех же продуктов. Около 43% респондентов попадают в группу с высоким уровнем информационной перегруженности по теме питания.

"Вероятно, поэтому идея национальных стандартов питания находит отклик у большей части опрошенных (точно или скорее нужны - 67% против 24% считающих, что такие рекомендации не нужны). Запрос на национальные рекомендации по питанию – это не просто усталость от информационного разнообразия, а желание получить надежный и понятный набор правил, применимых в жизни", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор компании "Логика молока" Якуб Закриев, вопросы правильного питания важны как с точки зрения здоровьесбережения россиян, так и точки зрения устойчивого экономического роста.

"Поэтому в этом вопросе необходима кооперация в масштабах всей страны – государства, бизнеса, науки и общества. Уверен, что только при совместном взаимодействии нам удастся существенно улучшить качество питания и изменить пищевые привычки будущих поколений граждан России", - привели в компании его комментарий.