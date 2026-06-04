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Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2026
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22:11 04.06.2026 (обновлено: 22:18 04.06.2026)
Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил Песков

Песков: Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Владимира Зеленского.
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, в качестве варианта он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. В качестве варианта Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
"Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 22:15
 
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