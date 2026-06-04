Путин пока не ознакомился с содержанием письма Зеленского, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Владимира Зеленского.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, в качестве варианта он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с содержанием письма Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором, в частности, предложил Путину провести встречу в третьей стране. В качестве варианта Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
"Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться", - сказал Песков журналистам.
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