Рейтинг@Mail.ru
Песков: Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 04.06.2026 (обновлено: 22:29 04.06.2026)
Песков: Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент для разговора.
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, например, в Швейцарии, Турции или арабских странах.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны.
"Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Песков рассказал, когда Путину доложат о письме Зеленского
Вчера, 22:15
 
МоскваРоссияШвейцарияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала