Песков: Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент для разговора.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, например, в Швейцарии, Турции или арабских странах.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны.