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В Кремле видели письмо Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2026
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22:09 04.06.2026 (обновлено: 22:25 04.06.2026)
В Кремле видели письмо Зеленского, заявил Песков

Песков: в Кремле видели письмо Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.
  • Зеленский предложил Путину встретиться в третьей стране и назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. В Кремле видели письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией и предложил российскому лидеру встретиться в третьей стране.
"Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента", - сказал Песков журналистам, комментируя письмо Зеленского.
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