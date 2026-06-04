В Кремле видели письмо Зеленского, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.
- Зеленский предложил Путину встретиться в третьей стране и назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. В Кремле видели письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией и предложил российскому лидеру встретиться в третьей стране.
"Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента", - сказал Песков журналистам, комментируя письмо Зеленского.