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В Перми осудили няню, похищавшую в тихий час золото у детей - РИА Новости, 04.06.2026
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16:48 04.06.2026
В Перми осудили няню, похищавшую в тихий час золото у детей

В Перми няне дали два года за кражу золота у детей во время тихого часа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нянечка пермского детсада похищала у детей золотые украшения и сдавала их в ломбард.
  • Суд назначил нянечке наказание в виде двух лет ограничения свободы и взыскал с нее сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей.
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Нянечке пермского детсада, которая во время тихого часа похищала у детей золото и сдавала его в ломбард, суд дал два года ограничения свободы, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, нянечка детского сада в Орджоникидзевском районе Перми во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения. Ценности она потом сдавала в ломбард, а деньги тратила по своему усмотрению.
"Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас нянечка уже не работает в детсаду. При этом директору дошкольного учреждения было вынесено частное постановление из-за ненадлежащего контроля за персоналом, добавили в прокуратуре.
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