В Перми осудили няню, похищавшую в тихий час золото у детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нянечка пермского детсада похищала у детей золотые украшения и сдавала их в ломбард.
- Суд назначил нянечке наказание в виде двух лет ограничения свободы и взыскал с нее сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей.
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Нянечке пермского детсада, которая во время тихого часа похищала у детей золото и сдавала его в ломбард, суд дал два года ограничения свободы, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, нянечка детского сада в Орджоникидзевском районе Перми во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения. Ценности она потом сдавала в ломбард, а деньги тратила по своему усмотрению.
"Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас нянечка уже не работает в детсаду. При этом директору дошкольного учреждения было вынесено частное постановление из-за ненадлежащего контроля за персоналом, добавили в прокуратуре.
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