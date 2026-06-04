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Блогера из Перми привлекли к ответственности за управление машиной ногами - РИА Новости, 04.06.2026
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13:39 04.06.2026
Блогера из Перми привлекли к ответственности за управление машиной ногами

Блогера из Перми привлекли к ответственности после видео с ногами на руле авто

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушку-блогера из Перми привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
  • Она опубликовала в соцсетях видео, где управляет автомобилем ногами и смотрит в телефон.
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Девушку-блогера из Перми привлекли к ответственности за нарушение ПДД после видео, где она управляет автомобилем ногами и смотрит в телефон, сообщили РИА Новости в городской Госавтоинспекции.
В ведомстве рассказали, что девушка опубликовала в соцсетях видео, где демонстрирует управление иномаркой ногами. На кадрах видно, как она левой ногой крутит обтянутый белым мехом руль, правая нога находится с другой стороны. В этот же момент пермячка пользуется смартфоном. Ее личность быстро установили сотрудники инспекции.
© Госавтоинспекция Пермского краяДевушка-блогер из Перми управляет автомобилем ногами
Девушка-блогер из Перми управляет автомобилем ногами - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Госавтоинспекция Пермского края
Девушка-блогер из Перми управляет автомобилем ногами
"Зафиксированы нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mazda, а также действия, которые подвергали опасности окружающих и самого водителя. Девушка 2003 года рождения была привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - рассказал собеседник.
В ГАИ также призвали всех блогеров отказаться от публикации подобных видео, так как они могут побуждать зрителей к рискованным действиям за рулем.
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