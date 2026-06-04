СМИ назвали условие отказа Трампа от перемирия с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих.
- Трамп в интервью заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений.
- Администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, несмотря на готовность противостоять небольшим вспышкам.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв действующего соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Президент Трамп в частных беседах с помощниками заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащих", – пишет издание.
Источники WSJ утверждают, что Трамп готов противостоять небольшим вспышкам в течение нескольких недель или даже месяцев. Тем не менее администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.