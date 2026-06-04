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СМИ назвали условие отказа Трампа от перемирия с Ираном - РИА Новости, 04.06.2026
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03:39 04.06.2026
СМИ назвали условие отказа Трампа от перемирия с Ираном

WSJ: Трамп рассмотрит отказ от перемирия с Ираном в случае гибели военных США

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих.
  • Трамп в интервью заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений.
  • Администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, несмотря на готовность противостоять небольшим вспышкам.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв действующего соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Трамп в среду заявил в интервью подкасту Pod Force One, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
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"Президент Трамп в частных беседах с помощниками заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьет американских военнослужащих", – пишет издание.
Источники WSJ утверждают, что Трамп готов противостоять небольшим вспышкам в течение нескольких недель или даже месяцев. Тем не менее администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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