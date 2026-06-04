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Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам в переговорах - РИА Новости, 04.06.2026
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17:41 04.06.2026 (обновлено: 19:19 04.06.2026)
Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам в переговорах

Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к уступкам в переговорах с Киевом.
  • Он напомнил, что в прошлом году на Аляске Путин принял предложения Трампа, которые касались первостепенных шагов для остановки боевых действий.
  • По его словам, поддерживая Украину, американцы уподобляются европейцам, желающим затянуть конфликт.
  • Если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены, отметил министр.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к компромиссам в переговорах с Киевом.
"Меня удивило, что Марко Рубио, выступая на днях в конгрессе, <...> cказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шанс оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — заявил он в интервью RT Arabic.
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Министр подчеркнул, что это особенно странно слышать от Рубио, который был участником встречи лидеров в Анкоридже в августе прошлого года.
"Президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам", — напомнил Лавров.
Он также обратил внимание на заявление госсекретаря о том, что Штаты открыто заняли сторону Киева. Оно показывает, что их подход к мирному урегулированию по своей сути не отличается от европейского, считает Лавров.
"Европа, судя по всему, старается затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России", — констатировал он.
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А "война Байдена", таким образом, уже стала "войной Трампа", отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены.
Ранее в МИД не раз подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на пониманиях, достигнутых на Аляске, а также на принципах, которые Владимир Путин изложил в июне 2024-го: Киев должен вывести войска со всей территории новых регионов России и отказаться от намерений вступить в НАТО.
Сам глава государства признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности США в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контакты с американской стороной прекратились.
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