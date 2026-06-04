Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам в переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к уступкам в переговорах с Киевом.

Он напомнил, что в прошлом году на Аляске Путин принял предложения Трампа, которые касались первостепенных шагов для остановки боевых действий.

По его словам, поддерживая Украину, американцы уподобляются европейцам, желающим затянуть конфликт.

Если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены, отметил министр.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к компромиссам в переговорах с Киевом.

"Меня удивило, что Марко Рубио , выступая на днях в конгрессе, <...> cказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шанс оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — заявил он в интервью RT Arabic

Министр подчеркнул, что это особенно странно слышать от Рубио, который был участником встречи лидеров в Анкоридже в августе прошлого года.

"Президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам", — напомнил Лавров

Он также обратил внимание на заявление госсекретаря о том, что Штаты открыто заняли сторону Киева. Оно показывает, что их подход к мирному урегулированию по своей сути не отличается от европейского, считает Лавров.

"Европа, судя по всему, старается затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России", — констатировал он.

А "война Байдена", таким образом, уже стала "войной Трампа", отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены.

Ранее в МИД не раз подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на пониманиях, достигнутых на Аляске , а также на принципах, которые Владимир Путин изложил в июне 2024-го: Киев должен вывести войска со всей территории новых регионов России и отказаться от намерений вступить в НАТО