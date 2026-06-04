Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к уступкам в переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к уступкам в переговорах с Киевом.
- Он напомнил, что в прошлом году на Аляске Путин принял предложения Трампа, которые касались первостепенных шагов для остановки боевых действий.
- По его словам, поддерживая Украину, американцы уподобляются европейцам, желающим затянуть конфликт.
- Если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены, отметил министр.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров не согласился со словами госсекретаря США о том, что Москва якобы не готова к компромиссам в переговорах с Киевом.
"Меня удивило, что Марко Рубио, выступая на днях в конгрессе, <...> cказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шанс оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", — заявил он в интервью RT Arabic.
Министр подчеркнул, что это особенно странно слышать от Рубио, который был участником встречи лидеров в Анкоридже в августе прошлого года.
Он также обратил внимание на заявление госсекретаря о том, что Штаты открыто заняли сторону Киева. Оно показывает, что их подход к мирному урегулированию по своей сути не отличается от европейского, считает Лавров.
"Европа, судя по всему, старается затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России", — констатировал он.
А "война Байдена", таким образом, уже стала "войной Трампа", отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, если бы Вашингтон по-настоящему продвигал мирную инициативу, военные действия уже были бы прекращены.
Сам глава государства признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности США в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контакты с американской стороной прекратились.