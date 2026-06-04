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Россия готова вести переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2026
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17:25 04.06.2026 (обновлено: 17:39 04.06.2026)
Россия готова вести переговоры по Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не видит готовности от Киева

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова вести переговоры по Украине, заявил Сергей Лавров.
  • По словам Лаврова, Россия не видит готовности к диалогу с другой стороны.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова вести переговоры по Украине, но не видит готовности к этому у другой стороны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров телеканалу RT Arabic.
"Мы многократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу у другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", - сказал глава МИД РФ.
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