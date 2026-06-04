Россия готова вести переговоры по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова вести переговоры по Украине, заявил Сергей Лавров.
- По словам Лаврова, Россия не видит готовности к диалогу с другой стороны.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова вести переговоры по Украине, но не видит готовности к этому у другой стороны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров телеканалу RT Arabic.
"Мы многократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу у другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", - сказал глава МИД РФ.