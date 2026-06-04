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Королев на ПМЭФ договорился о расширении партнерства с Белоруссией и ОАЭ - РИА Новости, 04.06.2026
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Тверская область
 
18:53 04.06.2026
Королев на ПМЭФ договорился о расширении партнерства с Белоруссией и ОАЭ

Виталий Королев на ПМЭФ договорился о расширении партнерства с Белоруссией и ОАЭ

© Фото : Правительство Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на ПМЭФ-2026 договорился о расширении партнерства Тверской области с Республикой Беларусь, Объединенными Арабскими Эмиратами
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на ПМЭФ-2026 договорился о расширении партнерства Тверской области с Республикой Беларусь, Объединенными Арабскими Эмиратами - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на ПМЭФ-2026 договорился о расширении партнерства Тверской области с Республикой Беларусь, Объединенными Арабскими Эмиратами
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Республики Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также Российского экспортного центра, где были достигнуты договоренности о расширении международного сотрудничества области с дружественными странами, сообщает пресс-служба правительства региона.
Успешно развиваются экономические и культурные связи Верхневолжья и Белоруссии. Продолжение партнерства Королев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым, председателем Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь Еленой Моргуновой.
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Королев подчеркнул, что у Тверской области и Белоруссии тесные экономические и дружеские связи. Республика занимает лидирующие позиции среди стран-контрагентов региона.
"Тверская область исторически связана соглашением с Республикой. Мы продолжим наше сотрудничество и будем его развивать. Это сфера сельского хозяйства, в частности, льноводство, которое заинтересовало обе стороны. Это поставки транспорта, тракторов, пожарной и другой техники. Планируем взаимные обмены в культурной сфере. Я высказал предложение о необходимости создания Дома Тверской области в Минске и, соответственно, Дома Белоруссии в Твери. Это позволит развивать культурные и экономические связи через торговое представительство", – сказал Королев по итогам встречи.
Перспективными руководитель области также назвал сферы ИИ, строительства, образования, науки и туризма. Эти и другие направления взаимодействия глава региона предложил партнерам проработать в ходе бизнес-миссии Республики в Тверскую область – на встрече обсуждалось ее проведение уже этим летом.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день основными экспортными товарами в Белоруссию являются техника и оборудование, пластмассы и изделия из них, бумага и картон, пищевая продукция. У сельхозпроизводителей Тверской области востребована продукция Минского тракторного завода.
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Расширение экспортных возможностей Верхневолжья Королев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Альджабером. Участниками встречи стали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и председатель совета директоров "РДС - технологии" Александр Старостин.
Стороны говорили об увеличении экспорта региональной продукции в страны Ближнего Востока, Азии и Африки, развитии совместных с ОАЭ производств при поддержке Российского экспортного центра.
В этой работе готова участвовать компания "РДС - технологии", производитель критически важных компонентов для турбин и другого высокотехнологичного оборудования для атомной, нефтегазовой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Компания успешно локализовала в тверском регионе производство оборудования для компрессов и турбин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Тверская областьПМЭФВиталий КоролевБелоруссияОАЭВероника Никишина
 
 
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