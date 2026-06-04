Агропромышленный парк "Кувандык" появится в Оренбуржье

УФА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и вице-президент компании "Русал" Елена Безденежных на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о создании агропромышленного парка "Кувандык" в регионе, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Делегация Оренбургской области продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Евгений Солнцев и вице-президент "Русала" Елена Безденежных заключили соглашение о сотрудничестве в проекте создания агропромышленного парка "Кувандык", сообщает пресс-служба.

Площадка в 72 гектара разместится на базе имущественного комплекса Южно-Уральского криолитового завода, который принадлежит компании. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции, отметили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Агропромышленный парк – это новые рабочие места и возможности для развития промышленных проектов в сфере АПК. Проект, который стал предметом подписанного с компанией "Русал" соглашения, предусматривает возможность инвестирования до 900 миллионов рублей в реновацию инфраструктуры, в технологическое присоединение и в подготовку производственной площадки. Это даст новую жизнь заводу и городу. Агропарк станет точкой притяжения новых производственных проектов и инвестиций", - сказал на подписании соглашения Солнцев.

Губернатор Оренбуржья отметил, что ключевая цель проекта – создание замкнутых производственных циклов с высокой добавленной стоимостью, развитие экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций в устойчивую экономику. Рассматривается вопрос участия агропромышленного парка "Кувандык" в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на создание технопарков.