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Агропромышленный парк "Кувандык" появится в Оренбуржье - РИА Новости, 04.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:53 04.06.2026
Агропромышленный парк "Кувандык" появится в Оренбуржье

Солнцев: агропромышленный парк "Кувандык" появится в Оренбуржье

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и вице-президент компании "Русал" Елена Безденежных на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о создании агропромышленного парка "Кувандык" в регионе, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Делегация Оренбургской области продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Евгений Солнцев и вице-президент "Русала" Елена Безденежных заключили соглашение о сотрудничестве в проекте создания агропромышленного парка "Кувандык", сообщает пресс-служба.
Площадка в 72 гектара разместится на базе имущественного комплекса Южно-Уральского криолитового завода, который принадлежит компании. Инфраструктура позволит будущим резидентам с минимальными затратами запускать новые производства по переработке сельхозпродукции, отметили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"Агропромышленный парк – это новые рабочие места и возможности для развития промышленных проектов в сфере АПК. Проект, который стал предметом подписанного с компанией "Русал" соглашения, предусматривает возможность инвестирования до 900 миллионов рублей в реновацию инфраструктуры, в технологическое присоединение и в подготовку производственной площадки. Это даст новую жизнь заводу и городу. Агропарк станет точкой притяжения новых производственных проектов и инвестиций", - сказал на подписании соглашения Солнцев.
Губернатор Оренбуржья отметил, что ключевая цель проекта – создание замкнутых производственных циклов с высокой добавленной стоимостью, развитие экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций в устойчивую экономику. Рассматривается вопрос участия агропромышленного парка "Кувандык" в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на создание технопарков.
"Дорожная карта проекта предусматривает создание управляющей компании агропромышленного парка "Кувандык". "Русал", с одной стороны, обладает высокими компетенциями в сфере АПК: мы за несколько лет с нуля создали самый крупный и эффективный агрохолдинг в Хакасии. С другой стороны, наша компания имеет положительный опыт организации совместно с федеральными и региональными властями территорий с льготными режимами для бизнеса. Это важный и эффективный инструмент для стимулирования социально-экономического развития регионов", – сказала вице-президент "Русал" Безденежных.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевРусалПМЭФ
 
 
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