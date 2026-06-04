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На спасение мурманского океанариума собрали почти полмиллиона рублей - РИА Новости, 04.06.2026
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16:54 04.06.2026 (обновлено: 17:40 04.06.2026)
На спасение мурманского океанариума собрали почти полмиллиона рублей

Жители Мурманской области собрали почти 500 тысяч рублей для океанариума

© Фото : Мурманский океанариум/ВКонтактеМурманский океанариум
Мурманский океанариум - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Мурманский океанариум/ВКонтакте
Мурманский океанариум
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Мурманской области за неделю собрали почти полмиллиона рублей на спасение местного океанариума.
  • Несколько рыбных компаний откликнулись на призыв о помощи и предложили купить рыбу тюленям, а также помочь с ремонтом и другими нуждами.
МУРМАНСК, 4 июн — РИА Новости. Жители Мурманской области за неделю собрали почти полмиллиона рублей на спасение самого северного океанариума в мире, рассказал РИА Новости местный предприниматель Александр Мананников.
"Ко мне обратилась клиентка, спросила, нет ли в нашей компании старых холодильников. Я узнал, что это нужно для океанариума, съездил туда, увидел, в каком плачевном состоянии находится сам океанариум. Мы объявили сбор средств и за три часа собрали деньги на новый холодильник", — сказал он.
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Но этим помощь не ограничилась, добавил собеседник агентства. За неделю около тысячи человек перевели в среднем по 500 рублей каждый, так что сумма уже достигла почти полумиллиона.
"Предлагают не только деньги. Несколько рыбных компаний откликнулись, они готовы купить рыбу тюленям, предлагают услуги по ремонту и многое другое", — отметил Мананников.
По его словам, сотрудники океанариума отреагировали на это со слезами на глазах — они не ждали, что помощь придет именно от земляков.
Второго июня в соцсетях появилось открытое письмо, в котором работники океанариума просили губернатора Мурманской области помочь с проблемами — задолженностью по зарплате, долгами перед налоговой и другими, из-за которых учреждение может лишиться земельного участка.
В 2022 году океанариум остался без лицензии, с тех пор представления там не проводятся. Сотрудники не получают зарплату с февраля, но остаются на своих местах и ухаживают за четырьмя краснокнижными тюленями. Они призывают к передаче океанариума в государственную собственность, к чему планировалось приступить еще в 2021 году.
По информации трудовой инспекции, задолженность по зарплате перед работниками превышает два миллиона рублей.
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