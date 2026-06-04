На спасение мурманского океанариума собрали почти полмиллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Мурманской области за неделю собрали почти полмиллиона рублей на спасение местного океанариума.

Несколько рыбных компаний откликнулись на призыв о помощи и предложили купить рыбу тюленям, а также помочь с ремонтом и другими нуждами.

МУРМАНСК, 4 июн — РИА Новости. Жители Мурманской области за неделю собрали почти полмиллиона рублей на спасение самого северного океанариума в мире, рассказал РИА Новости местный предприниматель Александр Мананников.

"Ко мне обратилась клиентка, спросила, нет ли в нашей компании старых холодильников. Я узнал, что это нужно для океанариума, съездил туда, увидел, в каком плачевном состоянии находится сам океанариум. Мы объявили сбор средств и за три часа собрали деньги на новый холодильник", — сказал он.

Но этим помощь не ограничилась, добавил собеседник агентства. За неделю около тысячи человек перевели в среднем по 500 рублей каждый, так что сумма уже достигла почти полумиллиона.

"Предлагают не только деньги. Несколько рыбных компаний откликнулись, они готовы купить рыбу тюленям, предлагают услуги по ремонту и многое другое", — отметил Мананников.

По его словам, сотрудники океанариума отреагировали на это со слезами на глазах — они не ждали, что помощь придет именно от земляков.

Второго июня в соцсетях появилось открытое письмо, в котором работники океанариума просили губернатора Мурманской области помочь с проблемами — задолженностью по зарплате, долгами перед налоговой и другими, из-за которых учреждение может лишиться земельного участка.

В 2022 году океанариум остался без лицензии, с тех пор представления там не проводятся. Сотрудники не получают зарплату с февраля, но остаются на своих местах и ухаживают за четырьмя краснокнижными тюленями. Они призывают к передаче океанариума в государственную собственность, к чему планировалось приступить еще в 2021 году.