Западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что западные спонсоры киевского режима игнорируют переход к ядерному терроризму, и отметил отсутствие реакции ОБСЕ на атаки ВСУ на ЗАЭС.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Западные спонсоры киевского режима игнорируют, что он перешел к ядерному терроризму, учитывая атаки по Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Западные спонсоры киевского режима игнорируют и то, что он открыто перешел к ядерному терроризму. На днях беспилотник-камикадзе поразил машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС... Вторым ударом атакован транспортный цех уничтожены шесть автобусов и два автомобиля... Нет никаких сомнений в том, что это очередная целенаправленная атака на оборудование АЭС", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
При этом он отметил, что после атак ВСУ на ЗАЭС, что может создавать угрозу ядерной катастрофы, реакции ОБСЕ не последовало.