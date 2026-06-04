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Западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм, заявил Полянский - РИА Новости, 04.06.2026
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17:17 04.06.2026 (обновлено: 17:23 04.06.2026)
Западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм, заявил Полянский

Полянский: западные спонсоры Киева игнорируют его ядерный терроризм

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что западные спонсоры киевского режима игнорируют переход к ядерному терроризму, и отметил отсутствие реакции ОБСЕ на атаки ВСУ на ЗАЭС.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Западные спонсоры киевского режима игнорируют, что он перешел к ядерному терроризму, учитывая атаки по Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Западные спонсоры киевского режима игнорируют и то, что он открыто перешел к ядерному терроризму. На днях беспилотник-камикадзе поразил машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС... Вторым ударом атакован транспортный цех уничтожены шесть автобусов и два автомобиля... Нет никаких сомнений в том, что это очередная целенаправленная атака на оборудование АЭС", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
При этом он отметил, что после атак ВСУ на ЗАЭС, что может создавать угрозу ядерной катастрофы, реакции ОБСЕ не последовало.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины
1 июня, 18:36
 
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