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Постпред при ОБСЕ заявил, что Европа системно готовится к войне с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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17:15 04.06.2026 (обновлено: 17:20 04.06.2026)
Постпред при ОБСЕ заявил, что Европа системно готовится к войне с Россией

Полянский: Европа системно готовится к войне с Россией

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Европа системно готовится к войне с Россией.
  • По его словам, дипломатия сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.
  • Полянский отметил, что из-за такой позиции ЕС и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Европа системно готовится к войне с Россией, подменив дипломатию пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Приготовления Европы к войне с Россией – это давно уже свершившийся факт. Они осуществляются системно и последовательно, и если раньше мысль о неизбежном конфликте с нами для европейской общественности звучала дико, то сегодня элиты ряда европейских стран по сути соревнуются в том, кто выдумает более дикую ложь о России и кто придумает более изощренную провокацию, чтобы протестировать решимость нашей страны на ответные действия", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
По словам Полянского, дипломатия давно забыта и сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.
"Разумеется, подобная позиция не предусматривает никакого диалога, разве что изложение требований и ультиматумов. В этих условиях нет ничего удивительного в том, что Европейский союз и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы", - добавил российский дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
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17 мая, 08:00
 
РоссияОБСЕЕвропаДмитрий ПолянскийНАТО
 
 
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