Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что Европа системно готовится к войне с Россией.
- По его словам, дипломатия сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.
- Полянский отметил, что из-за такой позиции ЕС и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Европа системно готовится к войне с Россией, подменив дипломатию пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Приготовления Европы к войне с Россией – это давно уже свершившийся факт. Они осуществляются системно и последовательно, и если раньше мысль о неизбежном конфликте с нами для европейской общественности звучала дико, то сегодня элиты ряда европейских стран по сути соревнуются в том, кто выдумает более дикую ложь о России и кто придумает более изощренную провокацию, чтобы протестировать решимость нашей страны на ответные действия", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
По словам Полянского, дипломатия давно забыта и сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.
"Разумеется, подобная позиция не предусматривает никакого диалога, разве что изложение требований и ультиматумов. В этих условиях нет ничего удивительного в том, что Европейский союз и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы", - добавил российский дипломат.
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