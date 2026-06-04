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ОАЭ выдали России двух ее граждан, находившихся в международном розыске - РИА Новости, 04.06.2026
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15:55 04.06.2026
ОАЭ выдали России двух ее граждан, находившихся в международном розыске

ОАЭ выдали России двух ее граждан, объявленных в международный розыск

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ выдали России двух граждан, находившихся в международном розыске.
  • Один из них обвиняется в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании, другой — в получении взятки в особо крупном размере.
  • Оба разыскиваемых были установлены и задержаны на территории ОАЭ, после чего переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ выдали России находившихся в международном розыске россиян, один из которых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям Российской Федерации двух граждан нашей страны. Один из них разыскивался как пособник участия в незаконном вооруженном формировании, другой обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере", - сказала она.
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По версии следствия, в 2016 году фигурант предоставил жителю Чечни транспорт для следования в зону вооруженного конфликта за рубежом в целях, противоречащих интересам России. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Обвиняемый скрылся за границей и в феврале текущего года был объявлен в международный розыск.
Второй разыскиваемый в период с 2018 по 2020 год, будучи сотрудником надзорного ведомства, предположительно, неоднократно получал деньги за бездействие и отказ принимать меры государственного реагирования на сигналы о нарушениях при возведении многоквартирных домов. Общая сумма взяток превысила 5 миллионов рублей. Дело возбудили в феврале 2025 года, в августе он объявлен в международный розыск.
"В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, оба разыскиваемых были установлены и задержаны на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня в аэропорту города Дубая они переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила официальный представитель МВД России.
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