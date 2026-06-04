ОАЭ выдали России двух ее граждан, находившихся в международном розыске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ выдали России находившихся в международном розыске россиян, один из которых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Второй разыскиваемый в период с 2018 по 2020 год, будучи сотрудником надзорного ведомства, предположительно, неоднократно получал деньги за бездействие и отказ принимать меры государственного реагирования на сигналы о нарушениях при возведении многоквартирных домов. Общая сумма взяток превысила 5 миллионов рублей. Дело возбудили в феврале 2025 года, в августе он объявлен в международный розыск.