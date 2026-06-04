НТК внедряет цифровые инструменты контроля на вагоноремонтных предприятиях

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Национальная транспортная компания запустила в промышленную эксплуатацию цифровую платформу управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также анонимный веб-сервис регистрации нарушений непосредственно на вагоноремонтных площадках компании, сообщила начальник управления по охране труда и промышленной безопасности НТК Наталья Путинцева.

"Внедрение цифровых инструментов направлено на формирование превентивной модели управления безопасностью, при которой выявление рисков не зависит от периодических плановых проверок", - приводятся слова Путинцевой в сообщении компании.

Первым элементом новой системы стала программная платформа ОТИП ("Охрана труда. Промышленная безопасность онлайн"), введенная в промышленную эксплуатацию в 2026 году. В ней фиксируются все наблюдения и нарушения, которые могут привести к инцидентам. Данные агрегируются и ежеквартально предоставляются руководству компании.

Параллельно в депо НТК запущен анонимный веб-сервис, через который любой сотрудник может сообщить о замеченном нарушении или опасной ситуации, не дожидаясь плановой проверки. По словам Путинцевой, уже в первые недели работы сервис получил несколько обращений — в том числе о ситуациях, не являющихся формальными нарушениями, но несущих потенциальный риск.

В качестве следующего этапа цифровизации НТК рассматривает включение в инвестиционную программу системы видеоаналитики на базе ИИ. Интеллектуальные камеры будут автоматически фиксировать нарушения — нахождение в запретных зонах, неправильное использование средств индивидуальной защиты, курение в неположенных местах — и передавать данные в службу охраны труда без участия человека-оператора.

"Искусственный интеллект встраивается в камеру и фиксирует нарушения по охране труда автоматически. Это позволяет контролировать не только то, что происходит в момент плановой проверки, а все, что происходит на площадке в режиме реального времени", — пояснила Путинцева.

Особую роль система контроля играет именно в вагоноремонтных депо, где сохраняется высокая доля ручного труда. При ручном труде число обязательных требований существенно возрастает.