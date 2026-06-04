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В Нижнем Новгороде отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 04.06.2026
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09:55 04.06.2026 (обновлено: 10:06 04.06.2026)
В Нижнем Новгороде отразили атаку беспилотников

Атаку беспилотников отразили ночью в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде отразили атаку беспилотников ночью.
  • Повреждений и пострадавших нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Атаку беспилотников отразили ночью в Нижнем Новгороде, повреждений не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил глава города Юрий Шалабаев.
"Сегодня ночью на территории большого Нижнего Новгорода была отражена атака БПЛА. Специалистами проверены места падения обломков, которые не коснулись городской инфраструктуры", - написал Шалабаев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что повреждений не зафиксировано, пострадавших нет.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО в регионе отразили за ночь атаку 25 БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижний НовгородЮрий Шалабаев
 
 
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