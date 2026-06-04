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Нефть дешевеет на фоне договоренности Израиля и Ливана о перемирии - РИА Новости, 04.06.2026
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15:59 04.06.2026
Нефть дешевеет на фоне договоренности Израиля и Ливана о перемирии

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть снизились в пределах 3% на фоне договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
  • Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,12% относительно предыдущего закрытия — до 94,76 доллара за баррель.
  • По мнению старшего рыночного аналитика компании Tradu.com Никоса Цабураса, успешный дипломатический исход позволит возобновить поставки нефти и ослабить опасения по поводу инфляции.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 3% на фоне договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, призванного ускорить достижение мирного соглашения между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.19 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12% относительно предыдущего закрытия - до 94,76 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 92,73 доллара.
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Трейдеры продолжают следить за геополитической повесткой в мире. Ранее в четверг Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве США, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров. Иран требовал прекращения огня в Ливане, заявляя об этом как об условии перемирия с США.
"Успешный дипломатический исход позволит возобновить поставки нефти и ослабить опасения по поводу инфляции", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика компании Tradu.com Никоса Цабураса (Nikos Tzabouras).
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
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В миреИзраильЛиванСШАХезболлаBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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