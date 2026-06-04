Нефть дешевеет на фоне договоренности Израиля и Ливана о перемирии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 3% на фоне договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, призванного ускорить достижение мирного соглашения между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.