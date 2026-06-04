В России напечатали "бифштекс" из медузы и кожи судака

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта предложили технологию печати искусственного мяса на 3D-принтере с использованием "чернил" из медуз и кожи судака.

Новая рецептура чернил основана на морском коллагене, выделенном из ушастых аурелий и кожи судака обыкновенного, и готова к прохождению промышленных испытаний.

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Печатать на 3D-принтере искусственное мясо "чернилами", полученными из медуз и кожи судака, предложили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта ( Печатать на 3D-принтере искусственное мясо "чернилами", полученными из медуз и кожи судака, предложили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта ( БФУ ) в составе научного коллектива. Результаты представлены в издании "Техника и технология пищевых производств".

"Из-за роста численности населения на планете вполне вероятно, что мы перейдем на "напечатанные бифштексы", которые позволят восполнить недостаток белковой пищи – ведь пастбищные ресурсы на всех континентах ограничены, и натуральное коровье мясо дорого обходится климату и окружающей среде нашей планеты", – объяснила одна из авторов работы, старший научный сотрудник НОЦ "Промышленные биотехнологии" БФУ имени И. Канта Юлия Куликова.

Основной компонент любых чернил для 3D-печати искусственного мяса – белок коллаген – может быть получен из любых источников животного происхождения, однако не всегда будет безопасным для человека, отметили в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.

"Чаще всего коллаген получают из биомассы сельскохозяйственных животных ("непродаваемых" белковых фрагментов туши животного). Его использование сопряжено с риском передачи некоторых заболеваний (например, ящура или сибирской язвы), а также с пищевыми запретами у представителей некоторых религий", — рассказала Куликова.

Ученые БФУ имени И. Канта совместно с исследователями Пермского политехнического университета предложили новую рецептуру чернил для создания искусственного мяса на основе морского коллагена, выделенного из ушастых аурелий (медуз Aurelia aurita) и кожи судака обыкновенного (Sander lucioperca). Пищевая технология готова к прохождению промышленных испытаний, подчеркнули в БФУ имени И. Канта.

"Коллаген - это высокомолекулярный белок из целого набора аминокислот. В зависимости от того, какие питательные вещества получает организм и в какой среде обитает, состав коллагена может отличаться. Мы показали, что, несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает у них токсического эффекта", – рассказала Куликова.

По мнению исследователей, из-за совместимости с человеческими клетками новые биочернила могут быть также использованы и для 3D-печати искусственных органов для имплантации. В будущем ученые университета планируют создавать чернила для печати костных имплантатов.