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В телефоне испанского наемника нашли данные для ударов по базам ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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01:39 04.06.2026 (обновлено: 02:33 04.06.2026)
В телефоне испанского наемника нашли данные для ударов по базам ВСУ

РИА Новости: информацию для ударов по базам ВСУ нашли в телефоне наемника

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В телефоне испанского наемника ВСУ Переса Родригеса по прозвищу "Шакал" найдена ценная информация для ударов по базам националистов в Харьковской области.
  • Мобильник передал в распоряжение российских силовых структур колумбийский наемник Уильям Андреас Галльего Ороско.
  • Ороско попал в плен в апреле во время попытки прорыва наемников в харьковском приграничье.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ценную информацию для ударов по базам националистов в Харьковской области, а также данные об офицерах ГУР и СБУ нашли в телефоне испанского наемника ВСУ, об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Колумбийский наемник Уильям Андреас Галльего Ороско передал в наше распоряжение телефон "пропавшего без вести" испанского наемника Переса Родригеса с характерным позывным "Шакал", — рассказал собеседник агентства.
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Как отметил собеседник агентства, мобильный телефон "Шакала" оказался "кладезью полезной информации". В нем содержались данные о позициях украинских националистов в Харьковской области, объектах нацгвардии в Харькове, а также хранились имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ.
"После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника наносилось огневое поражение", — добавил представитель силовых структур.
Родригес по прозвищу "Шакал" числится "пропавшим без вести". Испанец родился в 1981 году, служил в морской пехоте. С 2024 года он участвовал в боевых действиях на Украине, однако большую часть времени он провел в тыловых подразделениях.
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Перед отправкой на Украину Родригес заказывал множество справок о своей службе в военно-морских силах Испании. Это требовали вербовщики украинской военной разведки для выплаты повышенного жалования. Отличительной особенностью Родригеса было право свободного перемещения по Украине – у него был специальный пропуск, выданный национальной гвардией.
"Жил длительное время в Харькове, где без особого стеснения посещал злачные места, неоднократно изменял своей жене и вел аморальный образ жизни", — сообщил собеседник.
Жена Родригеса после его "исчезновения" прекратила активность в социальных сетях.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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