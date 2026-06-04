В телефоне испанского наемника нашли данные для ударов по базам ВСУ

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ценную информацию для ударов по базам националистов в Харьковской области, а также данные об офицерах ГУР и СБУ нашли в телефоне испанского наемника ВСУ, об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.