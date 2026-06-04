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Жителя Ржева задержали за стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 04.06.2026
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19:27 04.06.2026
Жителя Ржева задержали за стрельбу на детской площадке

Во Ржеве задержали устроившего стрельбу на детской площадке мужчину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ржеве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке после того, как ему сделали замечание.
  • Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который выстрелил в воздух и в живот 18-летнему юноше.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также будут направлены материалы для возбуждения дела о применении насилия в отношении представителя власти.
КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке во Ржеве за сделанные ему замечания, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в УМВД России по Тверской области.
"Ржевитянина задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Ржевский" совместно с бойцами Росгвардии на улице Тимирязева вечером 3 июня. Предварительно установлено, что мужчина распивал алкоголь на площадке у дома и включал громкую музыку", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что находившаяся поблизости компания молодых людей сделала мужчине замечание, после чего тот удалился, но затем вернулся с травматическим пистолетом.
"Он выстрелил в воздух, а затем - в живот 18-летнему юноше. После этого злоумышленник пытался догнать убегавших от него молодых людей, однако его действия пресекли прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны", - рассказали в полиции.
По информации ведомства, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, но был обезврежен, после чего доставлен в отдел УМВД.
"В порядке статей 91-92 УПК РФ злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавший юноша обратился в больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Кроме того, в следственные органы будут направлены материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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