Жителя Ржева задержали за стрельбу на детской площадке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ржеве мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке после того, как ему сделали замечание.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который выстрелил в воздух и в живот 18-летнему юноше.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также будут направлены материалы для возбуждения дела о применении насилия в отношении представителя власти.

КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на детской площадке во Ржеве за сделанные ему замечания, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в УМВД России по Тверской области.

"Ржевитянина задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Ржевский" совместно с бойцами Росгвардии на улице Тимирязева вечером 3 июня. Предварительно установлено, что мужчина распивал алкоголь на площадке у дома и включал громкую музыку", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

Уточняется, что находившаяся поблизости компания молодых людей сделала мужчине замечание, после чего тот удалился, но затем вернулся с травматическим пистолетом.

"Он выстрелил в воздух, а затем - в живот 18-летнему юноше. После этого злоумышленник пытался догнать убегавших от него молодых людей, однако его действия пресекли прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны", - рассказали в полиции.

По информации ведомства, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, но был обезврежен, после чего доставлен в отдел УМВД.

"В порядке статей 91-92 УПК РФ злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавший юноша обратился в больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой", - говорится в сообщении.