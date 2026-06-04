Моуринью прокомментировал предвыборный ролик Переса

Ранее действующий президент "Реала" Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в клубе были безальтернативными.