Моуринью прокомментировал предвыборный ролик Переса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жозе Моуринью заявил руководству «Бенфики», что не принимал участия в съемках предвыборного ролика Флорентино Переса, а видео было сделано с помощью искусственного интеллекта.
- «Реал» намерен заплатить 15 миллионов евро «Бенфике», чтобы португальский клуб отпустил Моуринью в Мадрид.
- Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Возглавляющий португальский футбольный клуб "Бенфика" Жозе Моуринью сообщил руководству команды, что не принимал участия в предвыборном ролике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, сообщает Record.
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе. В среду предвыборный штаб Флорентино Переса на странице в соцсети Х опубликовал видеоролик, в котором появляется Моуринью в форме "Реала" и говорит: "Да". После этого на экране возникает призыв голосовать за Переса.
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По информации издания, Моуринью сразу после публикации ролика связался с руководством "Бенфики" и гарантировал, что не принимал участия в съемках, а само видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.
Также, по информации издания, "Реал" направил письмо руководству "Бенфики", в котором сообщил, что намерен заплатить 15 миллионов евро на следующей неделе, чтобы португальский клуб отпустил Моуринью в Мадрид.
Ранее действующий президент "Реала" Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в клубе были безальтернативными.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.