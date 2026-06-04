Рейтинг@Mail.ru
Моуринью прокомментировал предвыборный ролик Переса - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:56 04.06.2026
Моуринью прокомментировал предвыборный ролик Переса

Моуринью заявил, что не участвовал в предвыборном ролике Переса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жозе Моуринью. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жозе Моуринью заявил руководству «Бенфики», что не принимал участия в съемках предвыборного ролика Флорентино Переса, а видео было сделано с помощью искусственного интеллекта.
  • «Реал» намерен заплатить 15 миллионов евро «Бенфике», чтобы португальский клуб отпустил Моуринью в Мадрид.
  • Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Возглавляющий португальский футбольный клуб "Бенфика" Жозе Моуринью сообщил руководству команды, что не принимал участия в предвыборном ролике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, сообщает Record.
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе. В среду предвыборный штаб Флорентино Переса на странице в соцсети Х опубликовал видеоролик, в котором появляется Моуринью в форме "Реала" и говорит: "Да". После этого на экране возникает призыв голосовать за Переса.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Реал" опоздал с подписанием Моуриньо
26 мая, 13:38
По информации издания, Моуринью сразу после публикации ролика связался с руководством "Бенфики" и гарантировал, что не принимал участия в съемках, а само видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.
Также, по информации издания, "Реал" направил письмо руководству "Бенфики", в котором сообщил, что намерен заплатить 15 миллионов евро на следующей неделе, чтобы португальский клуб отпустил Моуринью в Мадрид.
Ранее действующий президент "Реала" Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в клубе были безальтернативными.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Кандидат в президенты "Реала" пообещал не приглашать Моуринью
Вчера, 01:01
 
ФутболВ миреМадридИспанияЖозе МоуриньюФлорентино Перес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала