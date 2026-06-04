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В Москве бесплатно заменили около 70 тысяч электросчетчиков в 2026 году - РИА Новости, 04.06.2026
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16:59 04.06.2026
В Москве бесплатно заменили около 70 тысяч электросчетчиков в 2026 году

Около 70 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСчетчики учета электроэнергии
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Счетчики учета электроэнергии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим в общей сложности около 200 тысяч приборов, из них почти 70 тысяч уже установлены", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. Новые счетчики ставим с оборудованием, которое в будущем позволит подключать их к интеллектуальной системе учета электроэнергии", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме.
"О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов", - заключил заммэра.
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