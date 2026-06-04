В Москве бесплатно заменили около 70 тысяч электросчетчиков в 2026 году

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 70 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим в общей сложности около 200 тысяч приборов, из них почти 70 тысяч уже установлены", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".

"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет. Новые счетчики ставим с оборудованием, которое в будущем позволит подключать их к интеллектуальной системе учета электроэнергии", - пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме.