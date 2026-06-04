На ПМЭФ представили макет газовой котельной "Руднево" в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Макет газовой котельной "Руднево" стал частью экспозиции правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Правительство Москвы представило образ столицы 2040 года... Для иллюстрации результатов работы по импортозамещению в энергетической отрасли показываем макет водогрейной котельной "Руднево", спроектированной и построенной АО "Мосгаз", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что на стенде можно рассмотреть устройство котельной и понять, как работают современные объекты теплоснабжения.

"В основу макета легла реальная газовая котельная мощностью 39 мегаватт, которая была построена и успешно функционирует на территории индустриального парка "Руднево" в особой экономической зоне "Технополис Москва". Это полностью автоматизированный объект, созданный на базе отечественного программного обеспечения, он управляется дистанционно из центральной диспетчерской предприятия", – рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Заммэра отметил, что несколько лет назад при создании аналогичных объектов теплоэнергетики в Москве была сделана ставка именно на российские производные. Так, сегодня более 95% компонентов для таких объектов изготавливается у нас, в том числе на собственных мощностях АО "Мосгаз".

"Интерактивный формат экспозиции показывает, что городская энергетика сегодня – это сложные программные комплексы, обеспечивающие надежную работу инфраструктуры без присутствия персонала непосредственно на объектах, и дистанционное управление всеми параметрами", - добавляется в сообщении.